الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن أراد تناول التمر والعسل
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صحة

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن أراد تناول التمر والعسل

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن أراد تناول التمر والعسل
٠٧:٣٧:٣١ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الاعتدال في تناول التمر والعسل.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما يقال لك من طبيب (ثقة وذو علم ودراية) بأن التمر أو العسل لا يضر!فهذا لا يعني أنه ليس فيها سكر ! أو أنها لا تضر من لديه سكر بل يعني هذا وجوب الاعتدال!”.

وأضاف د. الخضيري أنه يجب تتناولها كنصيب يومي لاحتياجك من السكريات الضرورية للحياة وليس الاستمتاع بكميات كبيرة ولا يعني تناولها بلا حدود! بل باعتدال وحذر.

الكلمات الدلالية:
التمر الخضيري السكري العسل فهد الخضيري

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