استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن أراد تناول التمر والعسل

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أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الاعتدال في تناول التمر والعسل.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما يقال لك من طبيب (ثقة وذو علم ودراية) بأن التمر أو العسل لا يضر!فهذا لا يعني أنه ليس فيها سكر ! أو أنها لا تضر من لديه سكر بل يعني هذا وجوب الاعتدال!”.

وأضاف د. الخضيري أنه يجب تتناولها كنصيب يومي لاحتياجك من السكريات الضرورية للحياة وليس الاستمتاع بكميات كبيرة ولا يعني تناولها بلا حدود! بل باعتدال وحذر.