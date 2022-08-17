الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان
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اقتصادية

289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان

289 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان
٠٧:٤٥:٥٤ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

كشف اتحاد الغرف التجارية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة  وجمهورية أوزبكستان بلغ 289 مليون ريال خلال خمس سنوات الماضية.

وأوضح التقرير الاقتصادي والذي أصدره اتحاد الغرف التجارية بمناسبة زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المملكة، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بلغ 65 مليون ريال، مفيدًا أن قيمة صادرات المملكة إلى أوزبكستان في عام 2021 نمت بنسبة 20% مقارنة مع 2020، وبنسبة 200% عن قيمتها في 2019م.

وأفاد أن قيمة واردات المملكة من أوزبكستان زادت في عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في 2020، وزادت قيمة الميزان التجاري لصالح أوزبكستان في عام 2021 بنسبة 37% عن قيمتها في عام 2020، فيما ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2021 لتبلغ 65 مليون ريال، محققة نمو بلغت نسبته 38% عن قيمتها في 2020م.

وبين التقرير أهم صادرات المملكة إلى أوزباكستان التي تمثلت في مبيدات للحشرات بقيمة 2.8 مليون ريال، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.8 مليون ريال، فيما كانت أهم الواردات السعودية من جمهورية أوزبكستان، العنب الطازج أو المجـفف بقيمة 28.79 مليون ريال،

وثمار قشرية طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها بقيمة 5.43 مليون ريال، والزنك غير مشغول (خام) بقيمة 3.19 مليون ريال.

الكلمات الدلالية:
أوزبكستان اقتصاد التبادل التجاري السعودية

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