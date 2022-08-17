شاهد.. جفاف نهر التايمز في بريطانيا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله تأثير الموجة الحارة وارتفاع حرارة الأجواء على بريطانيا، وخاصة نهر التايمز.

وتسبب موجة الحر الشديدة، في أوروبا وبريطانيا في جفاف نهر التايمز، أشهر أنهار أوروبا، حيث ظهر نهر التايمز، وقد انحسرت المياه فيه بشكل كبير وظهرت التربة في قاع النهر، بعد جفاف المياه.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية انتقال ثمانية أجزاء من إنجلترا رسميًا إلى حالة الجفاف، مع استمرار انخفاض مستويات المياه.

جاء ذلك بعد أن تأثرت ثمانية أجزاء من إنجلترا بموجة الجفاف، منها: ديفون وكينت وإيست أنجليا ولينكولنشاير.

كما أعلنت خمس شركات للمياه فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه، بما في ذلك حظر استخدام خراطيم المياه.

وتأتي هذه الضوابط في الوقت الذي أدى فيه الطقس الجاف إلى جانب موجة الحر الحالية ودرجات الحرارة القياسية التي سُجِّلت في شهر يوليو إلى استنزاف الأنهار، ومخزونات المياه الجوفية.

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