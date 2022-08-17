بقي يوم واحد على موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات

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نوهت هيئة الزكاة والضريبة أنه بقي يوم واحد يفصلنا عن موعد انتهاء التسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الخامسة.

وبرنامج بناء الكفاءات؛ هو برنامج تدريبي تقدمه مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، يركز على المعرفة العلمية والتطبيق العملي في بيئة عمل تنافسية ومحفزة.

وبحسب مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك؛ يهدف البرنامج إلى تطوير الكوادر الوطنية من أرقى الجامعات بالمملكة فضلا عن الجامعات العالمية.

تقدّم الآن: 🔗| https://careers.zatca.gov.sa/content/Binaa-Alkafaat/?locale=en_GB