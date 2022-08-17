بالفيديو.. الشيخ الفوزان يعلق على حديث (حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا) 

تواصل ـ فريق التحرير:

علق فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يعلق على حديث (حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا).

جاء تعليق الشيخ الفوزان، خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردا على سؤال: في الحديث (حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا) ما معناها؟

وأوضح فضيلة الشيخ، أنه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب كما كانت تعود مروجا، يعني بساتين من الأشجار، وتعود أنهارا تجري، أي تتفجر الأنهار.

وأضاف الشيخ: وقوله تعود يعني أنها كانت من قبل كذلك، ثم انقطعت وزالت هذه المروج، والمياه شحت، لكن في آخر الزمان تعود، تتفجر الأنهار والله أعلم تكثر الأمطار أيضا، ووفرة المياه؛ وتغير الوضع، وهذا من علامات الساعة.