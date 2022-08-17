الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد إحراق مركبته.. مهربون إيرانييون يهددون ضابطًا كويتيًا
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دولي

بعد إحراق مركبته.. مهربون إيرانييون يهددون ضابطًا كويتيًا

بعد إحراق مركبته.. مهربون إيرانييون يهددون ضابطًا كويتيًا
٠٦:٤٤:١١ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية الكويتية، إلى إحراق مركبته أمام منزله، وتلقيه رسائل تهديد من تجار مخدرات إيرانيين بسبب تشديد الرقابة على المهربين ومنع إدخال مخدرات إلى البلاد.

وتقدم الضابط وهو نقيب ببلاغ إلى النائب العام ضد مجهولين قاموا بالاتصال به وإرسال رسائل التهديد بأذيته وعائلته ما لم يخفف الرقابة على تجار المخدرات.

ووفقًا لصحيفة الراي الكويتية، فإن الضابط المعني سبق أن تم إحراق سيارته أمام منزله.

ونشرت الصحيفة المحلية نص رسالة التهديد التي وصلت للضابط، إذ أشار مراسلها إلى أن “المهربين الإيرانيين مستاؤون من الضابط لتشديد رقابته، وهدد بقدوم مهربين إيرانيين عن طريق البحر لإلحاق الأذى به في حال لم يخفف من رقابته”.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.

وكانت محكمة الجنايات قضت مطلع الشهر الجاري بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى البلد الخليجي عن طريق البحر بقصد الاتجار بها.

الكلمات الدلالية:
ايران تهريب مخدرات حرق مركبة ضابط كويتي

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