الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
30 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بُعد
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فرص

30 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بُعد

30 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بُعد
٠٦:٢٠:٥٢ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  1. مدقق تذاكر.
  2. مترجم إداري.
  3. أخصائي توظيف.
  4. أخصائي خدمة عملاء.
  5. كاتب موارد بشرية.
  6. مبرمج تطبيقات.
  7. مساعد إداري.
  8. كاتب إداري عام.
  9. مسؤول متجر إلكتروني.
  10. أخصائي تسويق إلكتروني.
  11. كاتب حركة مخزون.
  12. أخصائي علاقات عامة.
  13. أخصائي علاقات عامة.
  14. أخصائي مشتريات.
  15. مندوب مشتريات.
  16. كاتب موارد بشرية.
  17. مدخل بيانات.
  18. كاتب متابع.
  19. كاتب إداري عام.
  20. محامي.
  21. سكرتير.
  22. أخصائي إداري.
  23. سكرتير تنفيذي.
  24. محامي.
  25. متخصص في العلامات التجارية.
  26. مندوب مشتريات.
  27. مندوب مبيعات.
  28. مدخل بيانات.
  29. جامع بيانات.
  30. وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2022م.

وأشار برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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