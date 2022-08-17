توضيح من «هيئة الزكاة» لكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري

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وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعريف بكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري من خلال الرحلات التعليمية.

ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ إنفوجرافا توضيحيا للرحلات التعليمية، مؤكدة أن رحلة الاستيراد الجوي والبري والبحري تأخذك هذه الرحلة في جولة تعريفية تطلع من خلالها على:

ـ إجراءات شركات الشحن الجوي

ـ تتبع الشحنات

ـ التجهيز للاستيراد البري والبحري

ـ طرق الاستيراد