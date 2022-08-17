الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بالطائف
الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
مجاعة تلوح بالأفق.. جبايات مليشيا الحوثي تضاعف معاناة اليمنيين
مصرع 81 وإصابة 150 نتيجة فيضانات ضربت 10 ولايات أفغانية
180 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12646 نقطة
“النقل” تواصل تنفيذ مشروع ازدواج الطريقين بين الخرج والرياض/ الدمام السريع

محليات

بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بالطائف

بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بالطائف
٠٥:٥٨:٠٢ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بمحافظة الطائف.

ووثق المقطع المتداول، تساقط البرد بكثافة وهطول زخات متوسطة من المطر على هدا الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

أيضا تشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

الكلمات الدلالية:
أمطار البرد الطائف مركز الهدا هدا الطائف

مواد ذات صلة

المزيد
مروج يهرب من الهيئة فتعلق سيارته في مزرعة مسؤول بإمارة الرياض

مروج يهرب من الهيئة فتعلق سيارته في مزرعة مسؤول بإمارة الرياض

منذ 10 سنوات
«الداخلية»: منع الدخول والخروج من وإلى «الفيصلية والفاضلية» في الأحساء

«الداخلية»: منع الدخول والخروج من وإلى «الفيصلية والفاضلية» في الأحساء

منذ سنتين
العمل: أكثر من 8 آلاف مواطنة تقدمت في برنامجي «قرة» و«وصول»

العمل: أكثر من 8 آلاف مواطنة تقدمت في برنامجي «قرة» و«وصول»

منذ 5 سنوات
العلامة الخضير: الفتنة ستعم الصالح والطالح إن لم ينكر المنكر (صوت)

العلامة الخضير: الفتنة ستعم الصالح والطالح إن لم ينكر المنكر (صوت)

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *