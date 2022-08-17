بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف للبرد على مركز الهدا بمحافظة الطائف.

ووثق المقطع المتداول، تساقط البرد بكثافة وهطول زخات متوسطة من المطر على هدا الطائف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

أيضا تشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).