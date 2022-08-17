مصرع 81 وإصابة 150 نتيجة فيضانات ضربت 10 ولايات أفغانية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الحكومة الأفغانية اليوم، عن وفاة ما لا يقل عن 31 شخصًا وفقدان 100 آخرين وإصابة 30 نتيجة ​فيضانات​ في ولاية بروان شمال العاصمة ​كابل​.

وأكدت أن 10 من القوات الأفغانية لقوا مصرعهم وأصيب 3 في ​فيضانات​ بولاية غزني​، مشيرة إلى أن هناك نساء وأطفالًا لم تحدد عددهم بعد بين المفقودين.

ونقل التلفزيون الأفغاني عن محافظ بروان عبيد الله أمين زاده ،أن عدد القتلى 30 وعدد الجرحى 95 وعدد المنازل المدمرة أكثر من 100 منزل، لافتًا إلى أن الوضع كارثي، حيث تم تدمير قرية كبيرة، ولم يعد هناك أثر للقرية أو المنازل أو الأشخاص الذين بقوا.

وأوضح أهالي ضحايا فيضانات بروان، أن هذه الكارثة الطبيعية تسببت لهم في خسائر مالية كثيرة بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، بعدما دُمّرت عشرات المنازل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية جراء هذه الفيضانات.

وأشار الأهالي إلى أن فيضانات الليلة الماضية، تسببت في العديد من الخسائر المالية ليس فقط في بروان، ولكن أيضًا في العديد من المقاطعات الأخرى في البلاد.

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