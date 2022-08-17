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180 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12646 نقطة
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180 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12646 نقطة

180 مليون سهم.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12646 نقطة
٠٤:٤٠:١٧ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 101.60 نقطة ليقفل عند مستوى 12646.74 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وتكافل الراجحي، والحكير، ومجموعة الحكير، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، ووفرة، وبحر العرب، والخزف السعودي، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.95% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، ودار الأركان، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 501.57 نقطة ليقفل عند مستوى 21533.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 120 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم تقاسمتها 6658 صفقة.

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