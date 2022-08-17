الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لندن.. حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية يعطل حركة القطارات
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لندن.. حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية يعطل حركة القطارات

لندن.. حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية يعطل حركة القطارات
٠٤:٢٩:٠٢ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية، مما تسبب في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن، إن نحو 70 من رجالها يكافحون الحريق، وأظهرت صور نشرتها على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها “مشتعلة بالكامل”.

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وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، “الحريق يُخرج دخانًا كثيفًا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم”.

الكلمات الدلالية:
القطارات جسور لندن حريق لندن

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