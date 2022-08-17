الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. الرئيس التنفيذي يتفقد مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في جازان وعسير
بالفيديو.. سيول جارفة بالدحي في صحراء الربع الخالي جنوب المملكة
أول حالة انتقال لـ”جدري القرود” من البشر إلى الكلاب في هذه الدولة
اكتشاف بقايا 17 فهدًا صيادًا في “دحل” بشمال المملكة
بيان عاجل من “السعودية للكهرباء” بشأن سداد الفواتير
بالصور.. رئيس أوزبكستان يصل المدينة المنورة

أحدث الأخبار

بالصور.. الرئيس التنفيذي يتفقد مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في جازان وعسير

بالصور.. الرئيس التنفيذي يتفقد مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في جازان وعسير
٠٤:٢١:٠٩ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عددًا من مواقع التشجير في منطقتي جازان وعسير لمتابعة أعمالها الحالية، مثل مشروعات زراعة الملايين من أشجار المانجروف في جازان.

وتضمنت جولته التفقدية بعض المتنزهات الوطنية في المنطقتين؛ للاطلاع على عمليات الصيانة والتشغيل والنظافة، والتعرف على احتياجاتها وما تقدمه من خدمات لزوارها بهدف تطويرها والارتقاء بها، مثل وادي لجب بمنطقة جازان؛ حيث استعرض مع فريق المشروع تصاميم تطويره.

كما زار متنزه السدر البري بمحافظة الدرب، ومتنزهي المسقي والأمير سلطان بأبها، واطلع على آخر التطورات فيها، وبعض المواقع التي سيعمل المركز على تهيئتها وتنمية الغطاء النباتي بها.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المركز في حماية مواقع الغطاء النباتي والتوسع في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، ويعمل المركز حاليًّا على تنفيذ والإشراف على عدد من المشروعات النوعية في منطقتي عسير وجازان، فضلاً عن ترميم المتنزهات الوطنية وتأهيلها في المنطقتين، وإطلاق الحملات التوعوية والمبادرات، ومنها حملة تحت شعار #متنزهات_مستدامة لحماية الغطاء النباتي بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير عسير وأكثر من 12 جهة حكومية.

يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

الكلمات الدلالية:
الغطاء النباتي جازان خالد العبد القادر عسير مركز الوطني مكافحة التصحر

مواد ذات صلة

المزيد
“حرس الحدود” يحبط تهريب 2.5 طن حشيش ويضبط 16 ألف متسلل

“حرس الحدود” يحبط تهريب 2.5 طن حشيش ويضبط 16 ألف متسلل

منذ 8 سنوات
مدني مكة: لا إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب أمطار جدة

مدني مكة: لا إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب أمطار جدة

منذ 8 سنوات
موجز الظهيرة: خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري.. وقذيفة حوثية تُدمر سفرة إفطار أُسرة

موجز الظهيرة: خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري.. وقذيفة حوثية تُدمر سفرة إفطار أُسرة

منذ 7 سنوات
هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 104.21 دولار للبرميل

منذ 3 أسابيع

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *