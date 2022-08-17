بيان عاجل من “السعودية للكهرباء” بشأن سداد الفواتير

تواصل- فريق التحرير

حذرت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل وهمية تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، والتي تطلب منهم سداد فواتير الاستهلاك عبر روابط إلكترونية مزيفة.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن القناة الوحيدة لسداد رسوم إيصالات واستهلاك الخدمة الكهربائية هي نظام “سداد” عبر منصات البنوك في المملكة.

كانت الشركة قد رصدت رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، تطلب من المستخدمين سداد فواتير الاستهلاك عبر الدخول على روابط إلكترونية مزيفة.

وأكدت الشركة حرصها على خدمة كهربائية موثوقة، وكذلك أمان التعاملات المالية معها للمشتركين في جميع مناطق المملكة.

ودعت الشركة مشتركيها إلى التواصل مع مركز الاتصال، أو حساب العناية بالمشتركين عند وجود أي ملاحظة لديهم.

اقرأ أيضًا:

السعودية للكهرباء: أحمال يوم العيد 246 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة

لتجنب المخاطر.. «السعودية للكهرباء» تطلق خدمة جديدة