بالفيديو.. سيول جارفة بالدحي في صحراء الربع الخالي جنوب المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيول جارفة غير مألوفة بمنطقة الدحي في صحراء الربع الخالي جنوب شرق المملكة.

وأشار المغردون أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق والوديان في أوروبا جفافًا غير مسبوق بسبب ندرة التساقطات المطرية.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

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كما توقع أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”.

وأشار إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من المتوقع أن تنشط، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.

فيما بدأت أنهار القارة العجوز تتبخر وتتحول الغابات إلى أماكن مقفرة؛ وصل الجفاف الحاد الذي أصاب أوروبا خلال هذا الصيف إلى 47% من مساحة القارة، وبات الجفاف يهدد ثلثي مساحتها، حيث سجل هذا الصيف أرقامًا قياسية في درجات الحرارة، وتسبب في حرائق لمساحات واسعة من الغابات، وتحولت المساحات الخضراء إلى أراض جرداء، لتصبح القارة الأوروبية أمام جفاف هو الأسوأ منذ 500 سنة.

وانحسر منسوب نهر الراين إلى مستوى رهيب بسبب الجفاف المستمر في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، ما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح وغيرها من السلع.

وفي بريطانيا انخفض منسوب المياه في بلدة كاوب قرب فرانكفورت إلى أقل من 40 سنتيمترًا، وهو مستوى يفرض مزيدًا من الأعباء الاقتصادية على العديد من المراكب لعبور النهر.

فيما أعلنت الحكومة الفرنسية دخول 8 مناطق حالة من الجفاف الحاد، حيث تم تسجيل أسخن صيف منذ عام 1976، وجفت منابع نهر التايمز، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.