الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. رئيس أوزبكستان يصل المدينة المنورة
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بالصور.. رئيس أوزبكستان يصل المدينة المنورة

بالصور.. رئيس أوزبكستان يصل المدينة المنورة
٠٣:٤٢:٥٨ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت سيرضايوف اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيّه – رضوان الله عليهما – .

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وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي وعدد من المسؤولين.

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وكانت المملكة قد وقّعت، اليوم، مع جمهورية أوزبكستان 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في مجال الاستثمار.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وجمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي.

 

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الكلمات الدلالية:
أمير المدينة المدينة المنورة المسجد النبوي رئيس أوزبكستان

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