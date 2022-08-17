أول حالة انتقال لـ”جدري القرود” من البشر إلى الكلاب في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

ظهرت أول حالة مشتبه فيها، لانتقال فيروس جدري القرود، من إنسان إلى كلب، في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن جرى فحص رجلين في مستشفى Pitié-Salpêtrière في باريس أوائل يونيو الماضي.

وبعد مرور 12 يومًا على إصابة الرجلين بجدري القرود، أصيب كلبهما الإيطالي البالغ من العمر 4 سنوات بآفات متعددة على الجلد والأغشية المخاطية، بما في ذلك البثور الكبيرة المليئة بالصديد على بطنه وتقرح في فتحة الشرج.

ثم ثبتت إصابة الكلب بجدري القرود في اختبار تشخيصي، وكشف التحليل الجيني أن الفيروس الذي أصاب أحد الرجال مطابق تماما للفيروس الذي أصاب الكلب، حسب تقرير في مجلة The Lancet.

وقال المرضى إنهم سمحوا للكلب بالنوم في فراشهم، لكن بعد ظهور أعراض جدري القرود الخاصة بهم، كانوا حريصين على عدم السماح للكلب بالتفاعل مع أي بشر أو حيوانات أخرى. وتطورت أعراض الكلب بعد حوالي 13 يومًا من ظهور الأعراض عند الرجال.

وكتب الباحثون في تقريرهم: “على حد علمنا، فإن حركية ظهور الأعراض لدى كل من المرضى، وبالتالي في كلبهم تشير إلى انتقال فيروس جدري القرود من إنسان إلى كلب”.

من جانبه، قال روزاموند لويس، رئيس منظمة الصحة العالمية، المعني بجدري القرود: إن “هذه هي الحادثة الأولى التي نتعرف عليها حول مكان انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان”. لذلك، على عدد من المستويات، هذه معلومات جديدة. إنها ليست معلومات مفاجئة، وهي شيء كنا نتحمله”، كما نقلت “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأضاف لويس أنه من المهم ملاحظة أنه في هذه المرحلة، من غير المعروف ما إذا كان الكلب المصاب يمكنه نقل فيروس جدري القردة إلى البشر.