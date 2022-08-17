الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأحد.. “تقنية الباحة” تفتح باب القبول في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية
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الأحد.. “تقنية الباحة” تفتح باب القبول في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية

الأحد.. “تقنية الباحة” تفتح باب القبول في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية
٠٢:٥٩:١٧ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالباحة عن فتح باب القبول المباشر في برنامج البكالوريوس المسائي تخصص هندسة كهربائية وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 / 1 / 1444هـ وحتى يوم الثلاثاء 25 / 1 / 1444 هـ.

ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج مراجعتها وسيتم القبول وفق شروط المفاضلة.

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وفي وقت سابق، أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، وذلك لمرحلة البكالوريوس، وبرامج الدبلومات.

وأوضحت العمادة، أن الآليات التي سيُعمل عليها للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات من خلال البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة، على أن تُعلن النتائج النهائية للقبول بتاريخ 05/ 01/ 1444هـ.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات تنفَّذ إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين.

الكلمات الدلالية:
القبول المباشر الهندسة الكهربائية باب القبول جامعة الباحة

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