مجلس السيادة السوداني: الوضع في ولاية الجزيرة جراء السيول كارثي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس السيادة السوداني، أن الوضع في ولاية الجزيرة كارثي، وذلك بسبب السيول الضخمة والفيضانات التي تجتاح البلاد.

وحذر المجلس من خطورة الأوضاع في ولاية الجزيرة جراء السيول، مؤكدًا أن الوضع بولاية الجزيرة فاق التوقعات، معبرًا عن خشيته من تفاقم الأوضاع، وذلك في أعقاب جولة تفقدية لأعضاء المجلس، لمتابعة حجم الضرر بقريتي عبود وكوقيلا بالولاية.

وعلى مدار أيام، اجتاحت السيول والفيضانات عددًا من الولايات السودانية، حيث تدفق فيضان نهر القاش واجتاح مناطق واسعة في الأراضي السودانية، وسط استغاثات من المواطنين وسكان تلك المناطق، والذين تأثروا بتلك الموجة من الفيضانات.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد حذرت السلطات السودانية من حدوث كوارث صحية وبيئية جراء تلك الموجة العارمة من الفيضانات، خاصة في المناطق القريبة من أماكن التعدين عن الذهب، مشيرة إلى أن اختلاط مخلفات التعدين الضارة بالمياه، سيتسبب في حدوث كوارث صحية وبيئية كبيرة.

وأكدت غرق آلاف المنازل في ولاية نهر النيل، والتي غُمرت بالمياه بسبب موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد، والتي أسفرت عن مصرع نحو 52 شخصًا، وغرق نحو 3000 منزل جراء السيول العارمة.