“الاستثمار”: ارتفاع مؤشر السوق المالية بالمملكة 4.9% بنهاية العام

تواصل – فري التحرير:

أعلنت وزارة الاستثمار أن مؤشر السوق المالية الرئيس بالمملكة، حقق ارتفاعًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022.

فيما انخفض معدل البطالة للمواطنين بنسبة 10.1%، وإجمالي معدل البطالة إلى 6.0% في الربع الأول من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل التضخم في الربع الثاني من العام الجاري 2022، 2.3% على أساس سنوي، وتعد المملكة ثاني أقل دولة في معدل التضخم للربع الثاني من 2022، على مستوى دول مجموعة العشرين.

من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات السلعية في شهر مايو مـن العـام 2022 م بنسبة 83.4% علـى أساس سنوي، كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 21.8 % على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) في شهر يونيو من العام 2022 م لنسبة 20.8% على أساس سنوي، كما سجل مؤشـر مـديري المشتريات (PMI) نموا بنسبة 0.9 % في شهر يوليو من العام 2022م على أسـاس ســوي ليصـل إلـى 56.3 نقطة.

وأيضا، ارتفعت مبيعات نقاط البيع في الربع الثـانـي مـن العـام 2022 م بنسبة 16.6% على أساس سنوي، كما شهدت مدفوعات سداد ارتفاعا بنسبة 17.1 % على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م.

ورفع توقُّعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة للعام الحالي بـ2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 7.6%، ليصبح اقتصاد المملكة الأسرع نموًا في عام 2022م على مستوى دول العالم، وهو أسرع نمو في السنوات العشر الأخيرة.