إذا ظهرت لك حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات”.. حساب المواطن ينصحك بـ 4 خطوات

تواصل – فريق التحرير

كشف برنامج حساب المواطن، عن أسباب ظهور حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات” لعدد من المستفيدين.

ونصح حساب “خدمة المستفيدين” عبر “تويتر”، المواطنين باتباع 4 خطوات لتوضيح وحل مشكلة ظهور الرسالة التي تفيد بأن الطلب مكتمل مع مرفقات مرفوضة:

1- الدخول للبوابة.

2- حذف المرفقات المرفوضة.

3- تصحيح المرفقات.

4-إعادة إرفاقها مرة أخرى.

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وأوضح الحساب، أنه يمكن للمستفيدين معرفة سبب رفض المستند عن طريق (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57، وقال إنه يمكن للمستفيدين الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية (اضغط هنا).

وسبق أن أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

وأكد أن إجمالي الدفعة 57، بلغ 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

كما كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير