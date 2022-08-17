الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
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فرص

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
٠٢:١٠:٥٦ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المجالات الوظيفية:

1 – وظيفة قيادة المحتوى المحلي.

2 – الوظيفة الرائدة في تمكين الشركات الصغيرة.

3 – وظيفة قيادة مراقبة المشتريات.

4 – الوظيفة الرئيسة لإدارة الصندوق.

5 – مدير المشاركة المجتمعية.

6 – الوظيفة الرائدة في إنتاج مشاتل النباتات.

7 – وظيفة أخصائي أول مراقبة التربة والتصحر.

8 – وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.

9 – وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية.

* المهام:

قيادة وتخطيط وتطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل والمعايير والسياسات المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تنمية المهارات. .

* المسؤوليات:

– قيادة وتقييم جودة البرامج المنفذة المتعلقة بالقدرات البشرية، بالإضافة إلى ضمان امتثالها لأهداف تحسين المهارات وتحقيق أهداف التعلم والتدريب والتطوير في محافظة العلا.

– المشاركة في جميع البحوث والتقارير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تطوير المهارات وتطوير المنصات.

– المشاركة في تطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا، بما في ذلك تنفيذ البرامج وتقييم البرامج وتشخيص احتياجات تنمية المهارات.

– وضع السياسات والمعايير المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية في محافظة العلا، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها بشكل صحيح من أجل التحسين المستمر وتعزيز هذه الإجراءات والأنشطة.

– قيادة وتقديم أفضل الممارسات الدولية المتعلقة ببرامج وعمليات وإجراءات القدرات البشرية، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها السليم واعتماد الأنشطة المناسبة وفقًا لاستراتيجيات القسم.

– قيادة العملية وتنفيذ إجراءات العمل القياسية وتسهيل تحقيق أهداف الإدارة، مع تصميم مؤشرات الأداء الرئيسة التشغيلية لتحسين أداء الفريق، وأداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الهيئة الملكية فرص عمل محافظة العلا وظائف شاغرة

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