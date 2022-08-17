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168 % زيادة في مقاعد التخصصات الصحية بجامعة بيشة
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168 % زيادة في مقاعد التخصصات الصحية بجامعة بيشة

168 % زيادة في مقاعد التخصصات الصحية بجامعة بيشة
٠٢:٠٨:٠٤ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

كشفت جامعة بيشة عن زيادة كبيرة بمقاعد القبول في عددٍ من التخصصات النوعية والدبلومات للعام الحالي 2022، مقارنة بالعام 2020، موضحةً أن جميع مراحل القبول تمت إلكترونيًا.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أن عدد المقاعد بتخصص إدارة الأعمال زاد بنسبة 32 %، فيما زاد عدد مقاعد التخصصات الهندسية بنسبة 38 %، أما التخصصات التقنية فقد زاد عدد مقاعدها هذا العام بنسبة 81 %، فيما بلغت نسبة الزيادة في مقاعد التخصصات الصحية 168 %، كما ارتفعت مقاعد القبول بالدبلومات بنسبة 459 %.

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وأكد الدكتور القرشي أن عمادة القبول والتسجيل أتاحت خدمة تغيير القبول للطلاب والطالبات المقبولين، بهدف تغيير تخصصاتهم على التخصصات المتاحة لمدة 48 ساعة، اعتبارًا من صباح اليوم، منوهًا بأن عملية القبول مستمرة، وستعلن الجامعة مرحلة القبول الفوري على المقاعد الشاغرة للطلاب الذين لم يتم ترشحيهم، وذلك بعد انتهاء مراحل تغيير القبول للطلاب المقبولين حالياً.

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التخصصات الهندسية الدبلومات جامعة بيشة عمادة القبول بجامعة بيشة

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