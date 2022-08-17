“تقويم التعليم” تعلن موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “المركز الوطني للقياس”، عن بدء التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية “المحوسب”، واختبار الجامعيين، بكالوريوس أو ماجستير، المتقدمين على الوظائف الإدارية.

وذلك سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية، وفي نظام العمل – عدا الوظائف الصحية والتعليمية – حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية، للتعيين على المراتب​، السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يبدأ من يوم الاثنين 1444/2/16هـ ، الموافق 2022/9/12م، فيما يبدأ الاختبار من الثلاثاء 1444/2/21هـ (الموافق 2022/11/15م) حتى الخميس 1444/2/23هـ (الموافق 2022/11/17م).

ويتضمن محتوى الاختبار الآتي:

– القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب.

– القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

– القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

– القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

ويجرى الاختبار وفق شروط:

– يحق للمتقدم الدخول للاختبار 7 مرات، خلال 3 سنوات، ويحق للهيئة حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يسبق له التسجيل.

– صلاحية اختبار القدرة المعرفية هي 5 سنوات من تاريخ النتيجة.

– رسوم الاختبار (200) ريال.

– تظهر نتائج الاختبار خلال 30 يوماً من نهاية فترة الاختبارات.

– يتم إثبات دخول الاختبار بأحد الوثائق التالية (أصل الهوية الوطنية، أصل رخصة القيادة، أصل جواز السفر مع صورة من كرت العائلة، البطاقة الجامعية).

– يشترط الالتزام بالزي الرسمي عند دخول الاختبار.

– المدة الزمنية لعقد الاختبار تتراوح من 3 إلى 4 ساعات.

– يمنع دخول الآلة الحاسبة إلى قاعة الاختبار.

– لا يمكن استخدام مسودة في الاختبارات الورقية.

فيما سيكون التسجيل حسب المواعيد الموضحة أعلاه عن طريق الرابط ( هنا ) ثم اختيار اختبار القدرة المعرفية (ورقي) بعد تسجيل الدخول.