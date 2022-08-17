الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جوتيريش يطير إلى أوكرانيا على عجل لمناقشة هذا الأمر
الأحد.. “تقنية الباحة” تفتح باب القبول في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية
شاهد.. رد فعل “فيل” بعد سقوط حذاء طفل صغير بالمكان المخصص له
مجلس السيادة السوداني: الوضع في ولاية الجزيرة جراء السيول كارثي
إذا ظهرت لك حالة الطلب “مكتمل مع رفض المرفقات”.. حساب المواطن ينصحك بـ 4 خطوات
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

أحدث الأخبار

جوتيريش يطير إلى أوكرانيا على عجل لمناقشة هذا الأمر

جوتيريش يطير إلى أوكرانيا على عجل لمناقشة هذا الأمر
٠٣:٠٢:٢٣ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، غدًا الخميس، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه لا نية لدى جوتيريش لزيارة موسكو قريبًا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه من المقرر أن يجري اللقاء في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وسوف يتوجه جوتيريش في ذلك الوقت إلى مطار مدينة أوديسا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي ستجري مناقشتها خلال الزيارة، بينما تكهن راقبون بأن اللقاء سيتناول مناقشة شحنات الحبوب والموانئ وسفن الشحن.

وقبيل العودة إلى نيويورك، سوف يزور الأمين العام للأمم المتحدة مركز التنسيق المشترك لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول.

وفي سياق متصل، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش سيزور أوكرانيا، ولا يخطط لزيارة موسكو حتى الآن، وفقًا لروسيا اليوم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن يسافر أنطونيو جوتيريش إلى موسكو، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: لا، الرحلة المخطط لها حاليًا لا تشمل روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تتوقع أن يعقد أنطونيو جوتيريش اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكى.

الكلمات الدلالية:
أنطونيو جوتيريش أوكرانيا ‏الأمم المتحدة الامين العام للأمم المتحدة شحنات الحبوب فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يطالب شركة الغاز بإنشاء خط أنابيب من أرامكو إلى الرياض

مجلس الوزراء يطالب شركة الغاز بإنشاء خط أنابيب من أرامكو إلى الرياض

منذ 7 سنوات
هدف: صرف إعانات “حافز” قبل حلول عيد الفطر المبارك

هدف: صرف إعانات “حافز” قبل حلول عيد الفطر المبارك

منذ 8 سنوات
أمير مكة يفتتح الدور السفلي للطواف المعلق بالمسجد الحرام

أمير مكة يفتتح الدور السفلي للطواف المعلق بالمسجد الحرام

منذ 8 سنوات
أمر ملكي: تعيين «عبدالرحمن الداود» مديراً لجامعة القصيم

أمر ملكي: تعيين «عبدالرحمن الداود» مديراً لجامعة القصيم

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *