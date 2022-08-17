جوتيريش يطير إلى أوكرانيا على عجل لمناقشة هذا الأمر

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يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، غدًا الخميس، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه لا نية لدى جوتيريش لزيارة موسكو قريبًا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه من المقرر أن يجري اللقاء في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وسوف يتوجه جوتيريش في ذلك الوقت إلى مطار مدينة أوديسا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي ستجري مناقشتها خلال الزيارة، بينما تكهن راقبون بأن اللقاء سيتناول مناقشة شحنات الحبوب والموانئ وسفن الشحن.

وقبيل العودة إلى نيويورك، سوف يزور الأمين العام للأمم المتحدة مركز التنسيق المشترك لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود في إسطنبول.

وفي سياق متصل، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش سيزور أوكرانيا، ولا يخطط لزيارة موسكو حتى الآن، وفقًا لروسيا اليوم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن يسافر أنطونيو جوتيريش إلى موسكو، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: لا، الرحلة المخطط لها حاليًا لا تشمل روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تتوقع أن يعقد أنطونيو جوتيريش اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى.