أهمها رقم واحد.. تعرف على أهم 7 نصائح لتقوية جهاز المناعة

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مع انتشار نزلات البرد في ظل وجود فيروس كورونا ومتحوراته، كثر الحديث عن تقوية جهاز المناعة وضرورة العمل على حمايته لمواجهة البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، حيث أن تقوية هذا الجهاز تعني تراجع مخاطر الإصابة بكثير من الأمراض.

وحسب خبراء الصحة، فإن الحفاظ على جهاز المناعة بات أمرًا ضروريًا، حيث يجب الحرص على نظام غذائي سليم، والإكثار من تناول البروتينات والفواكه والخضروات، وفيما يلي مجموعة من النصائح لتقوية جهاز المناعة:

1- التغذية السلمية.

2- الحركة المنتظمة.

3- النوم المريح.

4- ترك التدخين والكحوليات.

5- شرب الزنجبيل والليمون.

6- الاستحمام بالماء البارد والساخن.

7- المشي والخروج واستنشاق الهواء الطلق.

في الوقت نفسه، أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والمناعة، مشيرة على رعاية جسدك لها فوائد هائلة، من شأنها أن تساعد الإنسان على البقاء في حالة من النشاط والحيوية، مبينة أن الاهتمام بالصحة تعزز الجهاز المناعي وتزيد الطاقة لدى الكبير والصغير.