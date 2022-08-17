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مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.. إحابط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين في ميناء جدة
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مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.. إحابط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين في ميناء جدة

مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.. إحابط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين في ميناء جدة
١٢:٢١:٢٦ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص من الإمفيتامين مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات في ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,250,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات.

وأضاف أن ذلك تم بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكدت “مكافحة المخدرات”، أنه القبض على مستقبل الشحنة وهو مقيم من الجنسية السورية وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الكلمات الدلالية:
الإمفيتامين شحنة مماسح أرضيات مكافحة المخدرات ميناء جدة

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