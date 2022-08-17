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الذهب يواصل التراجع في الممكة وعيار 21 أقل من 188 ريال
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الذهب يواصل التراجع في الممكة وعيار 21 أقل من 188 ريال

الذهب يواصل التراجع في الممكة وعيار 21 أقل من 188 ريال
١٢:٢٦:٢٩ م، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب اليوم في المملكة تراجعها، لليوم الثاني على التوالي، حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.88 ريال، أي ما يعادل 57.04 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 196.06 ريال/ 52.28 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 187.15 ريال/ 49.91 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 160.41 ريال/42.78 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6652.50 ريال/ 1774 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6656.25 ريال/ 1775 دولارًا.

وعالميًا، أنهت العقود الآجلة للذهب جلسة التعاملات على تراجع لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية وترقب زيادة الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في ختام التعاملات، أمس الثلاثاء، 8.40 دولار أي بنسبة 0.5 % إلى 1789.70 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما تراجعت أسعار الفضة بمقدار 0.187 دولار إلى 20.085 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.27 % إلى 935.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.30% إلى 2152.60 دولار. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0070 دولار إلى 3.6245 دولار للرطل.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى الذي ارتفع 106.94 نقطة، إلى 106.32 نقطة قبل أن يرتفع إلى 106.56 نقطة في ختام التعاملات.

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