الصندوق العقاري ينفّذ أكثر من 13 ألف طلب فك رهن خلال 6 أشهر

تواصل – واس:

كشف صندوق التنمية العقارية، أنه استقبل أكثر من 13 ألف طلب فك للرهن العقاري إلكترونيًا لمستفيدي برامج الدعم السكني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أنه استقبل نحو 13.264 طلبًا لفك الرهن العقاري إلكترونيًا وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات تم التعامل معها إلكترونيًا وفقًا للربط الإلكتروني مع وزارة العدل.

وحول إنجازات خدمة فك الرهن الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، أكد الصندوق، أنه استقبل أكثر من 7200 طلب إلكترونياً بخطوات بسيطة وسريعة وفّرت على المستفيد الوقت والجهد لزيارة مقار الصندوق أو الجهات العدلية لإجراء الطلب، موضحاً أن الصندوق يتعامل مع طلب خدمة فك الرهن إلكترونياً وبعد استكمال الطلب ومراجعته وتدقيقه ومعالجته على نظام القروض يتم إرساله إلكترونياً إلى وزارة العدل لفك الرهن وإنشاء صك جديد.

وأكد على أنه يعمل على تحسين تجربة المستفيد من خلال الحصول الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونياً وفق أعلى معايير الجودة دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق، لافتاً الانتباه إلى ربط أكثر من 147 خدمة إلكترونية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، بهدف إنهاء الإجراءات بين الجهات بما يسهم تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم.

وأشار إلى أنه يُقدم خدماته للمستفيدين من خلال 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة على خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول برامج الدعم السكني وآلية استخدام الخدمات الإلكترونية.