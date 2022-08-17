الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“التجارة” تستدعي 93 جهاز مكيف لهذا السبب
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“التجارة” تستدعي 93 جهاز مكيف لهذا السبب

“التجارة” تستدعي 93 جهاز مكيف لهذا السبب
١١:٤٧:٢٦ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء، عدد 93 جهاز مكيف سبليت “DAIKIN” إنتاج عام 2022، سعة التبريد 23600 وحدة، والوحدة الداخلية تحمل رقم تسلسلي “FTHF24TVMTZK”.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة، وطلبت “التجارة” التحقق من شمول الرقم التسلسلي للوحدة الداخلية من خلال Recalls.sa.

كما نصحت الوزارة بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وفي سياق منفصل، شهّرت وزارة التجارة، في وقت سابق، بمواطن بعد صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية هندية لمزاولة نشاط التجارة في قطاع الصيدليات عبر خمسة فروع بمحافظة محايل عسير.

واتضح منح المواطن للمقيم صلاحيات التصرف في المنشآت بشكل كامل ومزاولته العمل لحسابه الخاص بشكل غير نظامي، والتعامل مع موزعي وموردي شركات الأدوية وسداد رواتب العاملين ورسوم الخدمات والتصرف فيها تصرف المالك، إلى جانب تحصيل المقيم الإيرادات الناتجة عن نشاط الصيدليات التي تتجاوز 100 ألف ريال شهريًّا، وتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير نظامية.

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الكلمات الدلالية:
استدعاء منتجات المواصفة القياسية السعودية جهاز مكيف سبليت "DAIKIN" كفاءة الطاقة وزارة التجارة

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