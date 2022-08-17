الأشد قسوة منذ 1000 عام.. الجفاف يضرب أمريكا ويجبرها على خفض حصص المياه 

تواصل- وكالات

أجبر الجفاف الولايات المتحدة الأمريكية على خفضض حصص المياه لبعض الولايات وللمكسيك أيضًا لتفادي تداعيات “كارثية” على نهر كولورادو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الغرب الأمريكي سَنَتَه الثالثة والعشرين من الجفاف. وهذه الموجة هي الأكثر شدّة منذ أكثر من ألف عام.

وبات مستوى المياه في هذا النهر الحيوي للغرب الأمريكي يثير القلق، وتتفاقم موجات الجفاف بفعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

اقرأ أيضًا:

لم تعد موجودة.. تبخُّر بحيرة شهيرة في فرنسا بسبب الجفاف (فيديو)

وبالرغم من تحذيرات أطلقت مرارًا وتكرارًا، لم تنجح الولايات التي تعوّل على هذا النهر في تخفيف استخدام المياه على نحو كافٍ، ما دفع السلطات الفدرالية إلى فرض هذه القيود الثلاثاء.

وقالت تانيا تروخيلو المسؤولة في الوكالة الفدرالية للموارد المائية “لتفادي انهيار كارثي لنظام نهر كولورادو ومصير ضبابي قد تشوبه منازعات، لا بدّ من تخفيف استهلاك المياه في حوض النهر”.

وفي 2023، ستنخفض نسبة المياه الممنوحة لأريزونا بـ 21% وبـ 8% في نيفادا وبـ 7% في دولة المكسيك التي يصبّ فيها النهر.

أما كاليفورنيا، الولاية التي تستخدم أكبر نسبة من مياه النهر وتضمّ أكبر عدد من السكان بين الولايات الأمريكية، فهي لن تتأثّر بهذه القيود العام المقبل.

ينبع نهر كولورادو من جبال روكي الصخرية ويعبر في كولورادو ويوتا وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا وشمال المكسيك حيث يصبّ في البحر.

وتغذّيه تساقطات الثلوج التي تتكدّس في المرتفعات شتاء قبل أن تذوب في الأشهر الحارة.

لكن، بفعل التغير المناخي، باتت الأمطار تخفّ والثلوج تذوب بوتيرة أسرع، ما يحرم النهر من موارد مائية، علما أنه يوفّر المياه لعشرات ملايين الأشخاص وحيازات زراعية كثيرة.