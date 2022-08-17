بعد ولادة اثنين أمس.. 6 معلومات لاتعرفها عن النمر العربي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ولادة “أنثيين” من النمر العربي، في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، ويعدّ النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، ذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

بينما اعتبرت العلا موطنا أصليا عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جلياً في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.

وبعد إعلان ولادة النمرتين، تصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموضوعات الاكثر انتشارا عبر محرك البحث “جوجل”، وتعرض “تواصل” خلال هذه السطور، 6 معلومات عن النمر العربي:

سمي النمر العربي بهذا الاسم، لتواجده في البلدان العربية، وهو الأصغر حجماً سلالات النمور التي تتبع فصيلة السنوريات (عائلة القطط) التي تضم الأسود والفهود والنمور المخططة وأنواع بین القطط الصغيرة.

1- موطنه

يعيش في قارتي أسيا وأفريقيا، وخاصة في الجبال العالية، مثل جبل سمحان في ظفار بسلطنة عمان، ومنطقة عسير في المملكة، وفي محمية عين جدي قرب البحر الميت بفلسطين، كما يتواجد في جنوب سوريا والإمارات واليمن وشبه جزيرة سيناء.

في حين أصبح يقتصر تواجده في شبه الجزيرة العربية، ويعتبر من أكبر المفترسات بها، وبعض مناطق شبه جزيرة سيناء، بعد أن كان متواجد في شمال اليمن والمنطقة الشرقية من الإمارات وفي بعض المناطق في سلطنة عمان.

2- شكل النمر العربي ووصفه

للنمر العربي أسنان حادة، وأنياب حادة تساعده في تمزيق الفريسة، يتميز عن جميع أنواع النمور الأخرى بلون عينه الزرقاء، في حين غالب أنواع النمور الأخرى عيونها صفراء.

ويتميز بحاسة سمع فائقة يمكن أن تفوق حاسة سمع الإنسان بمرات عديدة، وكذلك حاسة البصر قوية، لذلك يكون أكثر الصيد ليلاً، كما يتمتع بحاسة شم قوية يتتبع بها الفرائس.

وزنه يتراوح بين 18- 34 كيلو جرام، حجم الذكر أكبر من الأنثى، ولونه أصفر أو ذهبي مع نقط سوداء مميزة للنمر العربي، يتميز بذيله الطويل الذي يساعده في التسلق على الأشجار، وحفظ توازن الجسم. كما يمكنه أن يرفع الفريسة على الأشجار حتى لا يشاركه فيها حيوان مفترس آخر.

وتصل أعمار النمر العربي، حوالي 15 سنة، ولكنه يعيش أكثر إذا وجد الحماية ومنع صيده.

3- غذاء النمر العربي

هي حيوانات ثديية آكلة لحوم، تقوم بافتراس الثدييات الصغيرة، مثل: الغزال الجبلي، والثعالب، والأرانب البرية والسحالي والجرذان، تقوم بالصيد بالليل أكثر من النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يخزن الفرائس تحت الصخور أو في الكهوف.

قد لا يحتاج إلى شرب كثير من الماء، فدماء الفرائس تكون كافية له لمدة طويلة دون شرب الماء.

4- حياته وتكاثره

يعيش النمر العربي غالبا بمفرده، ويمكن أن يحدد له مكان أو منطقة نفوذ غير مسموح لأي حيوان التعدي عليه فيها، ويعتبرها منطقة غذاءه ولا يجب دخول حيوان آخر فيها، ويحب العيش في المناطق الجبلية عن المناطق الصحراوية.

وتكون فترة التزاوج صغيرة حوالي 5 أيام، تضع الأنثى جرائها أو أشبالها بعد مدة حمل حوالي ثلاثة شهور تقريباً في الكهوف أو تحت الصخور، تلد الأنثى حوالي 2-4 شبل.

وفي الحمل الواحد، تولد الجراء أو الأشبال الصغيرة عمياء، وتبقى كذلك لمدة 6 / 10 أيام، وتقوم الأنثى الأم بنقل صغارها في هذه الفترة من كهف إلى آخر حتى تحميها من خطر الافتراس من الحيوانات المفترسة الأخرى.

بعد هذه المدة تبدأ الأشبال الصغيرة في الحركة في المكان وبرفقة الأم لفترة تقارب حوالي الشهر، ويتم ثلاثة أشهر قد تظل الصغار بصحبة الأمهات لمدة تصل إلى عامين حتى يتعلموا القدرة على الصيد بمفردهم والبقاء أحياء في البيئة.

5- أين يتواجد في الجزيرة العربية

يتواجد النمر العربي في جبال الحجاز، بجبال الورد وأغلب وشيهوب، كما يكثر تواجد النمر العربي في غرب المدينة في جبال الهضب، والورقان، وجبل رضوى، كما يوجد في الجبال على الحدود مع اليمن، مثل: جبل نيس وشذا وجبال فيفا. كما اختفي أثره في مناطق عدة، مثل: جبل الطبيعة وجبل اللوز، وجبل شيبان، وجبل حرب ولم يشاهد في هذه المناطق منذ حوالي 20 عام.

6- لماذا تناقصت أعداد النمر العربي؟

بسبب نقص الغذاء والحيوانات البرية التي يتغذى عليها، مثل: الغزال الجبلي، والوعل، والوبر والأرانب البرية وغيرها، وذلك بسبب كثرة صيد هذه الحيوانات.

يقوم بعض الصيادين بصيد النمر العربي خوفاً منه، لأنه يفترس حيواناتهم الأليفة، مثل: الماعز، أو صيده لاستخدام جلده في بعض الصناعات.