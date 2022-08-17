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بيان مهم من جامعة الملك فيصل: تمديد فترة إتاحة تأكيد القبول حتى هذا التوقيت
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بيان مهم من جامعة الملك فيصل: تمديد فترة إتاحة تأكيد القبول حتى هذا التوقيت

بيان مهم من جامعة الملك فيصل: تمديد فترة إتاحة تأكيد القبول حتى هذا التوقيت
١١:٢٣:٣٤ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، عن تمديد فترة إتاحة تأكيد القبول، حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق  19 – 1 – 1444هـ.

وأفادت الجامعة بأن قرارها جاء حرصًا على تمكين الطلبة المرشحين للقبول في الدفعة الأولى من الدخول لتأكيد قبولهم.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت جامعة الملك فيصل، على بوابتها الإلكترونية، نتائج الدفعة الأولى للطلبة المقبولين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1443-1444هـ.

وشاركت الجامعة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إعلان النتائج، وقالت: “نأمل الدخول على البوابة، والاطلاع للأهمية على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة. وفق الله الجميع”.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي، أن الجامعة حققت الرغبة الأولى لما نسبته 24,26% من المتقدمين والمتقدمات.
كما حققت الجامعة الرغبة الثانية لما نسبته24,11% من المتقدمين والمتقدمات، وذلك من خلال المفاضلة بينهم إلكترونيًّا، وبحسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة.
وكذلك بحسب النسبة الموزونة والرغبات التي يتم اختيارها تسلسليًّا، حيث يقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى(وهي الرغبة الأخيرة).
الكلمات الدلالية:
المرشحين للقبول في الدفعة الأولى جامعات السعودية جامعة الملك فيصل عميد القبول والتسجيل فترة إتاحة تأكيد القبول

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