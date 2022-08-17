حتى المساء.. الأرصاد” ينبه إلى تساقط أمطار مع رياح وأتربة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

أمطار رعدية على منطقة جازان

فيما توقع المركز، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، لافتًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 ليلًا.

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

كما نبّه المركز، من استمرار الأتربة المثارة وهطول الأمطار الرعدية على منطقة نجران، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، موضحًا أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.