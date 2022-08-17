لم أكن جادًا.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء “مانشستر يونايتد”

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تراجع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن حديثه حول شراء مانشستر يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح ماسك: “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”، وذلك ردًا على سؤال أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي

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شروط جديدة لـ «ماسك» لإتمام صفقة «تويتر»..تعرف عليها

كان ماسك قد غرد عبر حسابه في تويتر “سأشتري مانشستر يونايتد”.

وباع ماسك أسهمًا في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقًا للإيداعات التنظيمية المنشورة، الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يبيع فيها أسهمًا في شركة صناعة السيارات منذ أن تخلى عن محاولته لشراء تويتر.

وتبلغ ثروة ماسك 250.2 مليار دولار، والتي تضعه على رأس قائمة أثرياء العالم، وفقًا لمؤشر “بلومبرج للمليارديرات”، على الرغم من تراجع ثروته بمقدار 20 مليار دولار هذا العام.

وأنهى ماسك اتفاقيته للاستحواذ على “تويتر” بقيمة 44 مليار دولار، قائلاً إن الشركة قدمت “إقرارات مضللة” بشأن عدد روبوتات البريد العشوائي على المنصة. ومنذ ذلك الحين، رفع تويتر دعوى قضائية لإجبار ماسك على إتمام الصفقة، وتم تحديد موعد المحاكمة في محكمة ديلاوير في أكتوبر.

ومنذ أسبوعين، كشف ماسك عن شروط جديدة ربما تمكنه من إتمام صفقة استحواذه على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

وقال: “يمكن أن تمضي الصفقة قدمًا إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية”.