وثّقوا ذلك ونشروه.. القبض على أشخاص أطلقوا النار في متنزه العقالة بعسير

تواصل – واس:

قبضت شرطة منطقة عسير على عدد من الأشخاص لإطلاقهم النار في الهواء من أسلحة نارية بحوزتهم في متنزه العقالة بمركز الواديين في محافظة أحد رفيدة.

وعرّض الأشخاص حياة الآخرين للخطر، وقاموا بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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