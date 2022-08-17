للمعلمين.. طريقة تقديم تظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يومًا

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كشفت هيئة تقويم التعليم، أن تقديم تظلم على نتائج الرخصة المهنية متاح للمعلمين، خلال 60 يومًا.

وأوضحت أن التظلم على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع نتيجة القرار في ملفه الإلكتروني، على أن يشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء، حسب “عكاظ”.

وفي ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية للعام الحالي 1444هـ، أكدت الهيئة أنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة مع إمكانية تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية؛ وفقًا لما ورد في المادة الرابعة من الضوابط.

وأشارت إلى أن المقابل المالي لكل اختبار 100 ريال، والمقابل المالي لإصدار الرخصة المهنية أو ترقيتها هو 100 ريال.

كما أن الضوابط أوضحت أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، للهيئة إيقاف أو تعليق الرخصة وفقاً للحالات الآتية:

1 – المعلمون المبعدون عن مزاولة مهنة التعليم وفقًا للمادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية.

2 – ما يرد من الجهات ذات العلاقة وإصدار الرخصة ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة، على أن يشكل رئيس الهيئة أو من يفوضه لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء.

وأكدت الضوابط أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو من أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، على أن يُمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم.

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“تقويم التعليم” تعلن تحديث شروط إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت عن تحديث شروط إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، التي تعد شرطًا للتعيين في الوظائف التعليمية الحكومية، حيث تتيح إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين، ومضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث.

وأطلقت ‏‎هيئة تقويم التعليم والتدريب، في نهاية 2020، نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، مبينة أن تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين لاختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم سيبدأ اعتبارًا من 2020/12/6م.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستمنح الرخصة المهنية لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كل على حدة.

وأكدت الهيئة أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.