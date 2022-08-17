زادت مؤخرًا 4.2%.. سر ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية بالمملكة

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تضاعفت أسعار ماركات السيارات الآسيوية في غضون فترة وجيزة، والتي كان آخرها بنسبة بلغت 4.2%. ورأى خبراء اقتصاديون أنها مبالغ فيها وتسببت في وصول أسعار السيارات بالمملكة إلى حد غير منطقي.

تأتي هذه القفزة في أسعار السيارات بالمملكة، قي الوقت الذي تقل فيها أسعار السيارات بالإمارات بنسبة تتراوح ما بين 5% و28%.

الربح من أجور الصيانة

أرباح وكلاء السيارات ليست مقتصرة على الربح في قيمة السيارة إذ تتعداها لتشمل الربح من أجور الصيانة وقطع الغيار بما فيها الاستهلاكية المرتفعة الثمن، والتي عادة ما يلتزم بها المستهلك طوال فترة الضمان التي تمتد إلى سنوات في بعض الأحيان، بحسب صحيفة “الرياض”.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ألقى بظلاله على أسعار السيارات المستعملة، بحيث أصبح الفرق بين سعر بعض أنواع السيارات المستعملة والجديدة من النوع نفسه ضئيلاً جدًا ومجحفًا بحق المستهلك.

ظهور جائحة كورونا

وأكدوا أن صناعة السيارات تشهد العديد من التحديات التي أثرت على معدلات الإنتاج والأسعار منذ ظهور جائحة كورونا، وبدءًا بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وارتفاع أسعار الشحن، وتراجع ساعات عمل المصانع، وهذا يبرر حدوث زيادة ملائمة لذلك الوضع العالمي، ولكنه لا يبرر استغلاله وإطلاق وكلاء السيارات العنان للزيادات في الأسعار بشكل مجحف بحق المستهلك.

وأضافوا: “كما لا يبرر كون السوق بالمملكة حرًا وتنافسيًا أن يبالغ التجار في زيادة أسعارهم بشكل غير منطقي يزيد بشكل كبير عن أسعار السلع في مختلف الأسواق، بما فيها الدول المجاورة، بالرغم من أن المواصفات متقاربة وكذلك معدلات الضريبة والرسوم الجمركية”.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

وأوضحوا أن تضاعف أسعار السيارات الآسيوية التي ما زالت ضيفًا جديدًا في سوق المملكة خلال فترة وجيزة بحدود 5 أعوام أو دون، وحدوث ذلك كان سببًا في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خصوصًا وأن النظام لا يسمح باستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 أعوام للسيارات الصغيرة، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل التي تحمل أكثر من 3.5 طن.

واردات المملكة من السيارات بلغت أكثر من 546 ألف مركبة خلال العام 2021م بزيادة قليلة عن عدد السيارات التي تم استيرادها خلال العام 2020م الذي استوردت المملكة خلاله 544 ألف مركبة، وكانت أهم الدول التي تم التوريد منها هي اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايلند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، حسب بيانات هيئة الزكاة والدخل والجمارك.