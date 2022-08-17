خبير صحة عامة: 80% من حالات الغرق تكون داخل المنزل (فيديو)

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قال د. سالم البلوي، خبير الصحة العامة والوقاية، إن 80% من حالات الغرق تحدث داخل المنزل.

وأوضح البلوي، خلال استضافته ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن وضع الحواجز من أهم طرق الوقاية، حيث تقلل من خطر الوفاة داخل المنازل بنسبة 86%.

وشدد على ضرورة وجود الحاجز داخل كل منزل، فهو متناول رب الأسرة، لافتًا أن الحاجز المغلق جيد وفعال لمنع غرق الأطفال.

وأشار إلى أهمية تعليم الأطفال السباحة، فهي تشكل من 50 إلى 70% في سبيل إنقاذه من حوادث الغرق.

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وحذر من وضع الأطفال الرضع فى المسابح، ووصفه بـ”الخطر” حيث هناك احتمال كبير لدخول ماء إلى جوف الطفل وما يستتبعه من تداعيات سلبية على صحته، الأمر الذي قد يعرض الطفل للوفاة خلال 24 ساعة، وهذا الأمر يتعارض مع نظام حماية الطفل، ويستوجب التحقيق العقاب.

كانت مدينة الملك سعود الطبية، قد وجهت نصائح مهمة للوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “تكثر في الصيف ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار.. ولكن يجب علينا الحرص ومراقبة الأطفال والتأكد من توفر كافة وسائل السلامة

وأضافت أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال من خلال التالي:

– احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح

– تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال

– تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل

– تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح

قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الأطفال معرفتها

– لا تسبح وحدك

– لا تدفع أحدا أو تقفز أثناء السباحة

– لا تغوص في الماء حتى تتأكد من عمقه

– تأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء

– تعرف على ما يجب فعله في حالة الطوارئ