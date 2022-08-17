الدرعية.. ملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضنة أكبر مشروعات إحياء التراث

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الدرعية هي مدينة تتبع منطقة الرياض، وهي عاصمة لمحافظة الدرعية، المحافظة الأولى في المملكة، فيما تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 20 كم، يحدها من الشمال محافظة حريملاء، ومن الجنوب محافظة ضرما، ومدينة الرياض، ومن الشرق مدينة الرياض.

تمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر محمد بن سعود دعوة التجديد الديني التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب عام 1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم وذلك عام 1824م

استمرت الدرعية المدينة الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، وظلت مشهورة حتى بعد أن ألحقت جيوش الدولة العثمانية التدمير بها وبمحيطها الجغرافي، سنة 1818م.

وفي عام 2010، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة “اليونسكو” أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.

في 20 ديسمبر 2021 اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030 لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 2000م.

ويعتبر حي الطريف أحد أهم المواقع في قلب منطقة الدرعية التاريخية، وقد تأسس في القرن الخامس عشر، وكان مقراً لحكم الدولة السعودية قديماً.

يتضمن عدداً من المباني المتصلة والمبنية من اللّبن، مع ممرات وأزقة ضيقة، لم تكن متاحة للجمهور منذ حصولها على اعتراف اليونيسكو كواحدة من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.

إعادة تطوير هذا الموقع التاريخي ستمكن عشاق الوجهات التراثية من التجول في رحلة عبر التاريخ للتعرف على مقتنيات ومكونات هذا الموقع المميز.