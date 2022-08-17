الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الدرعية.. ملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضنة أكبر مشروعات إحياء التراث
منها “عدم الإدانة”.. تعرف على شروط صرف “بدل التميز” لـ 51 ألف ممارس صحي
لليوم الثاني.. الإحساء تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ47 درجة مئوية
استفزازًا لمشاعر المسلمين.. مسيرة لـ”هندوس” بالجرافة في نيوجيرسي الأمريكية
سيول: كوريا الشمالية تُطلق صاروخين باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

محليات

الدرعية.. ملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضنة أكبر مشروعات إحياء التراث

الدرعية.. ملتقى قوافل الحجاج والتجار وحاضنة أكبر مشروعات إحياء التراث
١٠:١٠:٥١ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

الدرعية هي مدينة تتبع منطقة الرياض، وهي عاصمة لمحافظة الدرعية، المحافظة الأولى في المملكة، فيما تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 20 كم، يحدها من الشمال محافظة حريملاء، ومن الجنوب محافظة ضرما، ومدينة الرياض، ومن الشرق مدينة الرياض.

تمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر محمد بن سعود دعوة التجديد الديني التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب عام 1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم وذلك عام 1824م

استمرت الدرعية المدينة الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، وظلت مشهورة حتى بعد أن ألحقت جيوش الدولة العثمانية التدمير بها وبمحيطها الجغرافي، سنة 1818م.

بوابة الدرعية.. وجهة عالمية متفردة في الثقافة والتراث - جريدة المدينة

وفي عام 2010، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة “اليونسكو” أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.

في 20 ديسمبر 2021 اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030 لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 2000م.

ويعتبر حي الطريف أحد أهم المواقع في قلب منطقة الدرعية التاريخية، وقد تأسس في القرن الخامس عشر، وكان مقراً لحكم الدولة السعودية قديماً.

يتضمن عدداً من المباني المتصلة والمبنية من اللّبن، مع ممرات وأزقة ضيقة، لم تكن متاحة للجمهور منذ حصولها على اعتراف اليونيسكو كواحدة من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.

الدرعية التاريخية - الموقع الرسمي للسياحة السعودية

إعادة تطوير هذا الموقع التاريخي ستمكن عشاق الوجهات التراثية من التجول في رحلة عبر التاريخ للتعرف على مقتنيات ومكونات هذا الموقع المميز.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الدرعيى اليونسكو حي الطريف منطقة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
تفويض “التربية” بمنح الدرجة الإضافية للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية

تفويض “التربية” بمنح الدرجة الإضافية للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية

منذ 8 سنوات
«استئناف الرياض» تُلزم «المساهمات العقارية» بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال

«استئناف الرياض» تُلزم «المساهمات العقارية» بدفع 24 مليون ريال لرجل أعمال

منذ 5 سنوات
ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض

منذ 5 سنوات
«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 672 إصابة جديدة و1092 حالة تعافي و33 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 672 إصابة جديدة و1092 حالة تعافي و33 وفاة

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *