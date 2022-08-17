سيول: كوريا الشمالية تُطلق صاروخين باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قبالة ساحلها الغربي، على مسافة قريبة من بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

كما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز من الساحل الغربي باتجاه البحر، مؤكدة إطلاق بيونج يانج صاروخي كروز ضمن تجاربها الصاروخية المتكررة.

من جهتها، ندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية.

كما أدانت الولايات المتحدة إطلاق بيونج يانج عددًا من الصواريخ، داعية كوريا الشمالية إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري مع الجميع.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس كوريا الشمالية، كيم يونج أون، أن بلاده تقوم بنشر قوات الردع النووي، استعدادًا لأي مواجهات قد تحدث بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية، أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية، نظرًا لأن الصراع يعني أن على كوريا الشمالية تحقيق “مهمة تاريخية عاجلة” بتعزيز دفاعها الذاتي.

ونقلت وسائل إعلام عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أن بيونج يانج تستعد لإجراء أول اختبار نووي منذ 2017، مشيرة إلى إجراء الاختبار في موعد الذكرى السنوية، على الرغم من أن مسؤولين عسكريين قالوا إنه لا توجد أي مؤشرات قوية على ذلك.