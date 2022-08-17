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هل الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية “صحية”؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل
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هل الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية “صحية”؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل

هل الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية “صحية”؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل
٠٩:١١:٠٥ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن غالبية الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية الساخنة تكون مصنّعة من مادة عديد الإيثيلين.

وأكدت الهيئة في ردها على سؤال بهذا الشأن وردها عبر حسابها على “تويتر”، أن مادة “عديد الإيثلين”، تعتبر من المواد المسموح بملامستها للمواد الغذائية، وهي آمنة إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية اللازمة.

وسبق أن أوضحت الهيئة أن الفلين من المواد المسموح باستخدامها لحفظ الطعام.

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وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مادة الستايرين فورم (الفلين) إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها (Food grade) وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية. كما أن الهيئة تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك”.

توضيح الهيئة جاء ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “لو سمحت أنا حفظت التمر لمدة يوم كامل فقط في فلين اللي هو خاص بالثلج، الموجود في الصورة وبعدها نقلت التمر في أكياس وفي الفريزر، هل الفلين تتسرب منه مادة ضارة للتمر خصوصًا أن الفلين كانت فيه رائحة؟؟”.

كانت الهيئة قد حذرت من الافراط في استخدام رقائق الألومنيوم، لافتة أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألومنيوم للطعام.

الكلمات الدلالية:
الاكياس البلاستيكية الصحة الغذاء والدواء تخزين الاغذية

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