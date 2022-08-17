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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 17 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8229

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9483

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5400

فرنك سويسري 3.9729

ولأعلى مستوى في أسبوع، ارتفع الدولار، في حتام تعاملات أمس الثلاثاء، ، بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي.

حين جعلت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرين يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.

فيما ارتفع مؤشر العملة الأمريكية 0.12% إلى 106.6 نقطة، حسب “رويترز”.