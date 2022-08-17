الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أجواء رائعة.. شاهد الغيوم تغطي سماء مكة صباح اليوم
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أجواء رائعة.. شاهد الغيوم تغطي سماء مكة صباح اليوم

أجواء رائعة.. شاهد الغيوم تغطي سماء مكة صباح اليوم
٠٨:٥٠:٢٧ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في أجواء رائعة، غطت الغيوم صباح اليوم سماء مكة المكرمة، مع تكون السحب الرعدية وتهيؤ الفرصة لهطول أمطار .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الغيوم التي غطت سماء مكة المكرمة، وسط أجواء رائعة ودرجات حرارة وصلت لـ 42 درجة مئوية.

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران والباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

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كما توقع أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”.

وأشار إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، من المتوقع أن تنشط مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الغيوم حالة الطقس سماء مكة مكة المكرمة

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