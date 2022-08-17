رابط تقديم الاعتراض على دفعة أغسطس لـ”حساب المواطن”

تواصل- فريق التحرير

بعد إعلان برنامج حساب المواطن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57، فإنه يمكن للمستفيدين الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية (اضغط هنا).

وسبق أن أعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ57، وبلغت 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس.

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وأكد أن إجمالي الدفعة 57، بلغ 3.6 مليار ريال، مبالغ دعم المستحقين، فيما بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.9 مليون، وحصل 76% من المستحقين على الدعم.

كما كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير