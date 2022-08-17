ماذا يفعل مَنْ عليه دَين لرجل ميت؟ “الفوزان” يجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء العلامة الشيخ صالح الفوزان: إن من عليه دين لرجل ميت يجب أن يؤديه إلى ورثته؛ فهو تركة لهم.

وأوضح خلال جوابه على سؤال تم توجيهه إليه يقول صاحبه: “إن عليه دين لرجل توفي، فهل يحج عنه، أم يؤديه لأبنائه القُصَّر؟”.

ليجيب الشيخ الفوزان: “إن هذا المال هو لأولاده وورثته، ولا يجوز أن يتصرف فيه أحد، وأن يتم تأديته إلى ولي أبنائه القصر، ولوكيل الميت، لأنه أصبح حقًا خاصًا بهم ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بأي حال من الأحوال”.

وفي وقت سابق، أوضوح الفوزان، أن الفتوى في الحرمين الشريفين يجب العناية بها، لافتًا إلى أن الفتوى في الحرمين يتلقاها الحجاج من كل مكان وينقلونها إلى من وراءهم في بلادهم، فمن ثم تجب العناية بالفتوى في الحرمين الشريفين أكثر منها في غيرها.

وأضاف أنه لا شك و-الحمد لله- أن في الحرمين الشريفين من العلماء الأجلاء من يتولون الفتوى وتُنقل عنهم إلى مختلف الجهات في البلاد الإسلامية وغيرها، موضحًا أن الفتوى هي الإخبار للحكم الشرعي من غير إلزام به، أما القضاء فهو الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، فدل أن الفتوى أوسع من القضاء.

وأكد أنه يجب على من يتولى الفتوى في الحرمين الشريفين، أن يستعد لها بالعلم النافع والطريقة السليمة الصحيحة، حتى يعم نفعها في مشارق الأرض ومغاربها.