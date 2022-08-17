هذه الأعراض دليل على نقص فيتامين “د” تعرف عليها

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يعتبر الالتهاب جزءًا أساسيًا من عملية شفاء الجسم، ولكن عندما يستمر الالتهاب، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمجموعة من الأمراض المعقدة، من بينها مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والمناعة الذاتية.

فيما أظهر البحث الجيني الأول من نوعه في العالم من جامعة ساوث أستراليا وجود صلة مباشرة بين المستويات المنخفضة من فيتامين D والمستويات العالية من الالتهاب.

مما يوفر علامة بيولوجية مهمة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ذات المكون الالتهابي أو شدتها، حسب ما نشره موقع Neuroscience News.

وعملت الدراسة على فحص البيانات الجينية لـ 294 ألفًا و970 مشاركًا في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، لإظهار وجود ارتباط بين مستويات البروتين التفاعلي من فيتامين D، وهو مؤشر على الالتهاب.

وحسب الباحث الرئيس في الدراسة، دكتور أنغ زو إن، أشارت النتائج إلى أن زيادة فيتامين D لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص يمكن أن يقلل من الالتهاب المزمن، موضحًا أن “الالتهاب هو طريقة الجسم لحماية الأنسجة إذا تعرضت للإصابة أو العدوى”.

وقال زو إن: “ينتج الكبد مستويات عالية من البروتين التفاعلي C استجابةً للالتهاب، لذلك عندما يعاني الجسم من التهاب مزمن، فإنه يظهر أيضًا مستويات أعلى من بروتين C التفاعلي”.

وفي السياق ذاته، تثير الدراسة أيضًا احتمال أن وجود تركيزات كافية من فيتامين D بالجسم يمكن أن يخفف من المضاعفات الناشئة عن السمنة ويقلل من مخاطر أو شدة الأمراض المزمنة ذات المكون الالتهابي، مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وأمراض المناعة الذاتية.