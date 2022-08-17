أسعارها تصل لـ1.5 مليون ريال.. مهندس معماري: الشقة هي الخيار الوحيد أمام المقبلين على الزواج (فيديو)

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قال المهندس المعماري، تركي الحسيني، إن الشقة الآن تعد الخيار الوحيد أمام الشباب المقبل على الزواج، لافتًا إلى أن أسعارها تصل إلى 1.5 مليون ريال.

وأوضح الحسيني خلال استضافته على قناة الإخبارية، أن أسعار الشقق تبدأ من 800 ألف ريال إلى 1.5 مليون ريال بمساحات تتراوح ما بين 160 و165 مترًا، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يشترون شقة ستوديو وهي عبارة عن (غرفة وصالة ومطبخ) وسعرها حوالي 600 ألف ريال.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأرض أدى لرفع سعر الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن إيجار الشقة المكونة من 3 غرف في شمال الرياض حاليًا 60 ألف ريال بعدأن كانت 20 ألف ريال.

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“إيجار”: 3 حالات يلتزم بها المؤجر لصيانة العقار

كان برنامج إيجار، قد أكد على تميز عقوده الموحّدة، والموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحفظها لحقوق أطراف العقد الإيجاري على حد سواء، وتكامله مع عدد من الجهات المعنية في الشأن ذاته.

وأوضح “إيجار” أن العديد من الخدمات والمميزات التي اشتمل عليها العقد الموحد تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقلل نزاعات قطاع الإيجار العقاري، بتوثيق العقود، وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، بما يخدم أهداف البرنامج الأساسية في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.