الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
انفجارات.. القوات الروسية تشن 12 هجومًا على سومي الأوكرانية خلال 24 ساعة
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انفجارات.. القوات الروسية تشن 12 هجومًا على سومي الأوكرانية خلال 24 ساعة

انفجارات.. القوات الروسية تشن 12 هجومًا على سومي الأوكرانية خلال 24 ساعة
٠٧:٥٩:٣١ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال حاكم سومي الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت أكثر من 12 هجومًا على الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما أفاد حاكم منطقة ميكولايف، بسماع دوي انفجارات صباح اليوم في جميع أنحاء المدينة.

في الوقت نفسه، أكدت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية، أنها تتعرض لهجوم سيبراني “غير مسبوق” على موقعها.

فيما قالت السلطات الموالية لروسيا: إن مفاعل محطة “زابوروجيا” محمي جيدًا لكن القوات الأوكرانية تقصف نظام التبريد.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات في آسيا وإفريقيا، مؤكدًا أن واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقوم بتنظيم انقلابات وحروب أهلية.

فيما رفض المستشار الألماني دعوات حرمان الروس من تأشيرات الزيارة لدول شينجن، مؤكدًا أنها حرب بوتين، وليس شعبه.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الأمم المتحدة، إلى انعقاد قمة تجمع الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسين التركي والأوكراني يوم الخميس في مدينة لفيف الأوكرانية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة بوتين تركيا روسيا محطة زابوروجيا

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