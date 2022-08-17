الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
غريمة ترامب تفشل في الحصول على ثقة حزبها
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غريمة ترامب تفشل في الحصول على ثقة حزبها

غريمة ترامب تفشل في الحصول على ثقة حزبها
٠٨:١٨:١٨ ص، الأربعاء، ١٩ محرم ١٤٤٤ هجريا، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خسرت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، التي تعتبر العدو اللدود للرئيس السابق، دونالد ترمب، السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينج، إذ فازت بهذا الترشيح هارييت هيجيمن المدعومة من الرئيس السابق.

وتعهّدت النائبة الأمريكية “بفعل كل ما يلزم” لكيلا يُنتخب الملياردير رئيسًا مجددًا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء.

وأقرّت تشيني بهزيمتها في السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينج، وقالت: “لقد قلت منذ السادس من يناير إنّني سأفعل كل ما يلزم لضمان ألا يقترب دونالد ترمب مجدّداً من المكتب البيضاوي، وأنا أعني ذلك”.

وسارع الرئيس السايق إلى الترحيب بهزيمة عدوته. وكتب ترمب على منصته “تروث سوشل” Truth Social، شبكة التواصل الاجتماعي التي أسّسها، إنّه يتعيّن على تشيني “أن تخجل من نفسها، من الطريقة التي تتصرّف بها”.

وأضاف الرئيس السابق: “الآن، يمكنها أخيرًا أن تقع في غياهب النسيان السياسي”.

الكلمات الدلالية:
الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحزب الجمهوري دونالد ترامب ليز تشيني

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